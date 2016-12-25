Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пожежу біля Лісової ліквідували

Неділя, 25 грудня 2016, 16:28

Пожежу біля метро Лісова у Києві повністю ліквідовано.

 
Всі фото ДСНС

Як повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій, о 13:10 пожежу було локазізовано, а о 15:31 – ліквідовано.

 

Повідомляється, що загорання сталося в торгівельних рядах з продажу товарів секонд-хенду по вул. Мурманській, 6 на площі 2 000 м. кв.

 

На місці події працювали 22 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 92 чоловіка особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві.

 

Під час розбирання конструкцій виявлено тіло однієї загиблої особи.

Українська правда

Теми: Київ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Україна уклала з Британією договір про безпеку

Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів

Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі

Усі новини...
Київ
На "Батьківщину-мати" почали встановлювати тризуб
У КМДА витратили 64 млн на "передислокацію" іржавої плавучої насосної станції
Торгівля новонародженими: суд арештував організатора схеми
Останні новини
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
19:40
У НКРЕКП пояснили, чому довелося скасовувати мораторій на стягнення боргів за ЖКП
19:35
Новий голова МЗС Франції вже їде до України
19:34
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП на 4,6% цьогоріч
19:33
МЗС: сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями
19:31
Спецпредставниця США підняла у Києві питання призначення голови Рахункової палати всупереч G7
Усі новини...
Реклама: