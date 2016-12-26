Савченко передумала презентувати свою політсилу у Києві

Народний депутат Надія Савченко змінила час і місце презентації громадської платформи "РУНА" з Києва на Львів.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Савченко.

Тема прес-конференції заявлена як "Концепція системних змін України як унітарної децентралізованої республіки".

Раніше презентацію планували провести в понеділок 26 грудня у Києві. Але в неділю ввечері на Фейсбук-сторінці Савченко повідомили, що захід переноситься у зв’язку з хворобою одного з учасників.

Попередньо учасниками прес-конференції, окрім Савченко, були анонсовані Назар Мухачов, сотник 26 сотні Самооборони Майдану, отаман ГО "Українське Козацьке Військо" (м.Київ) і Теодор Дяків, представник експертної групи "Народний суверенітет" (м. Львів).

Теодор Дяків був депутатом Львівської міської ради у 2006-2010 рр. До ради він обирався за списком "Блоку Юлії Тимошенко", але потім покинув фракцію.

Про Назара Мухачова відомо, що він вчився на механіко-математичному факультеті КНУ ім. Тараса Шевченка, а також у Київському національному університеті внутрішніх справ за спеціальністю "Правознавство", а також працював у страховій компанії.

23 грудня Надію Савченко виключили із парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, 22 грудня позбавили права представляти Україну в ПАРЄ, а 20 грудня виключили із фракції "Батьківщини" у Верховній раді. Причиною стали зустрічі Савченко з ватажками ОРДО і ОРЛО.

У листопаді цього року Савченко заявила про початок самостійної політичної кар’єри разом із "Народним рухом України". При цьому вона пояснила: "Народний Рух України" - це партія. Але, крім партії, це ще й громадська організація. Ось я за цю громадську організацію". Лідер НРУ Василь Куйбіда в інтерв’ю УП повідомив, що нічого не знає про наміри Савченко очолити Рух, але підтвердив, що вони зустрічалися.

Ірина Салій, для УП