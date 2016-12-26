Тесть подарував Саакашвілі квартиру на випадок надзвичайної ситуації

Квартира екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі в Голандії була подарована батьком його дружини на випадок, якщо сім'ї не буде куди податися.

Про це Саакашвілі розповів в ефірі телеканалу Zik, відповідаючи на запитання про голландську квартиру, яка з'явилася у цьогорічній декларації.

За його словами, квартира знаходиться в рідному містечку його дружини на півдні Голандії.

"Коли почали порушувати (в Грузії) справу проти мене, там була загроза що вони арештують – вони і арештували майно, і моя дружина сказала, що може відбутися, що в один день вони нас викинуть на вулицю. Що робити? Тоді батько (дружини) сказав – добре, тоді повернетеся до свого міста (в Голландії)", – сказав він.

Саакашвілі додав, що крім цієї квартири в Голландії, тесть, який володіє компанією з нерухомості, подарував їм дачу.

Також він повідомив, що тесть вже купував йому квартиру в Тбілісі ще в 90-х.

Екс-президент Грузії запевнив, що не розглядає цю квартиру як "запасний аеродром" і навіть не був у ній.

"Ми ніколи не намагалися мати гроші, ну немає цих грошей. І ніколи не буде. Я так собі уявляю, я готовий це прийняти, як є", – додав він.

Українська правда