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Деякі пасажири "Укрзалізниці" отримали безкоштовну воду і сніданки

Понеділок, 26 грудня 2016, 17:05

Пасажири СВ вагонів у внутрішньодержавному сполученні безкоштовно отримують питну воду, а пасажири деяких міжнародних маршрутів – безкоштовний сніданок.

Про це повідомляє в понеділок прес-служба "Укрзалізниці".

Зазначається. що з 23 грудня 2016 року пасажирам СВ вагонів у внутрішньодержавному сполученні безкоштовно надають питну воду без газу в півлітрових пляшках.

Крім того, кожен пасажир "Укрзалізниці", який подорожуватиме за маршрутами Київ – Прага, Київ – Братислава, Київ – Будапешт і Львів – Будапешт, отримає безкоштовний сніданок: чай або каву на вибір, із печивом чи вафлями.

Вода, яку залізничники надаватимуть пасажирам, – власного виробництва філій ПАТ "Укрзалізниця" та має державний сертифікат відповідності, виданий Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, – зазначено в повідомленні.

Питну воду випускають у регіональній філії "Південна залізниця" (марки "Гребінківська" і "Миргородське джерело") та регіональній філії "Одеська залізниця" (марки "Холодок" і "Бірзульська").

Раніше повідомлялося, що з 1 листопада поточного року ПАТ "Укрзалізниця" почала забезпечувати пасажирів СВ вагонів безкоштовно водою в поїздах міжнародного сполучення.

Теми: Укрзалізниця
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