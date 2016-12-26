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СБУ затримала топ-менеджера мережі супермаркетів за фінансування "ДНР"

Понеділок, 26 грудня 2016, 17:09

У Києві співробітники Служби безпеки України затримали одного з топ-менеджерів мережі супермаркетів, через яку фінансувалася терористична організація "ДНР".

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Там нагадали, що наприкінці листопада співробітники спецслужби викрили у столиці комерсантів, частина бізнесу яких продовжувала функціонувати на тимчасово окупованій території.

"Правоохоронці встановили, що відсоток з прибутку магазинів бізнесмени сплачували незаконним установам терористів. У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 258-5 Кримінального кодексу України, одному з топ-менеджерів комерційної структури оголошено про підозру в скоєнні злочину. Рішенням суду зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – сказано у повідомленні.

У СБУ додали, що тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх бізнесменів та менеджерів, причетних до оборудки.

Українська правда

Теми: СБУ
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