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Поліція розслідує фальсифікацію конкурсу на голову Миколаївської ОДА

Вівторок, 27 грудня 2016, 16:17

Головне слідче управління Нацполіції розпочало досудове розслідування щодо можливої фальсифікації конкурсу на посаду голови Миколаївської облдержадміністрації, в якому переміг нардеп від БПП Олексій Савченко.

Про це йдеться у відповіді Нацполції на запит Центру протидії корупції.

"Інформуємо, що на виконання ухвали Печерського райсуду Києва від 24.11.2016 №757/56760/16-к 08.12.2016 Головним слідчим управлінням Нацполіції за фактом несанкціонованого втручання Комісії з питань вищого корпусу державної служби в роботу системи тестування кандидатів на зайняття вакантної посади голови Миколаївської облдержадміністрації відкрито кримінальне провадження", - йдеться у відповіді заступника начальника відділу Головного слідчого управління Нацполіції С.Є.Лисенко.

Провадження відкрито за ознаками кримінального порушення, передбаченого ч.2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислюваних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) КК України.

Раніше ЦПК насилав заяву про злочин, оскільки на їхню думку, результати тестового завдання Савченка могли бути сфальшовані.

У Нацполіції почали досудове розслідування тільки після того, як ЦПК поскаржився на бездіяльність правоохоронців в суд і виграв його, зазначають у ЦПК.

 

Як відомо, 6 жовтня президент Петро Порошенко призначив на посаду голови Миколаївської ОДА народного депутата від "Блоку Петра Порошенка" Олексія Савченка.

Рекомендувала Савченка на посаду комісія з питань вищого корпусу держслужби за результатами конкурсу.

Журналісти програми "СХЕМИ" показали, що під час конкурсу Савченко припустився численних орфографічних помилок у письмовій презентації, а 40 питань тестових завдань склав за рекордну швидкість – 6 хвилин і 4 секунди, в той час як його конкуренту знадобилося на це 32 хвилин.

Олексій Савченко
Олексій Савченко
ФБ Савченка

Найвищі бали Олексій Савченко отримав від таких членів комісії: представниці президента Наталії Анненкової, очільника Національного агентства з питань державної служби Костянтина Ващенка, голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак, голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка, заступника директора Інституту законодавства Верховної Ради України Артема Янчука, і від представниці Профспілки працівників державних установ України Тетяни Нікітіної.

Після розголосу про рівень грамотності нового очільника Миколаївщини комісія з питань держслужби перестала допускати журналістів "Схем" до зйомок перебігу конкурсів.

Окрім того, комісія не публікує результати письмового тестування кандидатів на державні посади, а оголошує лише загальний бал за підсумками трьох етапів конкурсу. Так само члени комісії не оприлюднюють кількість балів, виставлених кожному кандидату за результатами всіх етапів конкурсу та фінального голосування.

Теми: поліціяМиколаївська область
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