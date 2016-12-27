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У Росії процитували перші розшифровки чорних скриньок літака Ту-154

Вівторок, 27 грудня 2016, 19:42

Фахівці центру ВПС Міноборони своїми висновками про записи з чорних скриньок підтверджують версію, що Ту-154 впав через помилку пілотування.

Про такі результати попереднього аналізу записів одного з бортових самописців літака Ту-154 повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на обізнане джерело.

"Завершено попередній аналіз показань самописця. Він дозволяє зробити висновок про те, що версія катастрофи, пов'язана з помилкою пілотування повітряного судна, є пріоритетною", - сказав співрозмовник агентства.

Він не навів будь-яких подробиць, пов'язаних із записом чорної скриньки.

"Інтерфакс" поки не має в своєму розпорядженні підтвердження цієї інформації з офіційних джерел.

Незадовго до цього інше джерело агенції повідомило, що літак, за попередніми даними, зазнав аварії через "звалювання" при недостатній для зльоту підйомної сили крила.

За його словами, закрилки Ту-154 спрацювали неузгоджено, в результаті їх невиходу підйомна сила була втрачена, і швидкість не була достатньою для набору висоти. Причини, за якою закрилки могли спрацювати нештатно, поки не встановлено.

Офіційного підтвердження або спростування цієї версії поки також отримати не вдалося.

У свою чергу російський пропагандистський канал life.ru з посиланням на джерело процитував останні слова з запису.

За його словами, плівка, що фіксувала переговори екіпажу і розмови всередині кабіни, виявилася не пошкодженою.

"Розмова переривається на тому, що один з пілотів вигукує: "Закрилки, с * ка!" А потім звучить крик: "Командир, падаємо!", - розповів співрозмовник.

Теми: Росіякатастрофи
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