ДСНС просить бути обережними через сильний вітер
Середа, 28 грудня 2016, 10:37
Український Гідрометцентр попереджає про сильні пориви вітру, які спостерігатимуться у середу у низці областей.
Відповідна інформація оприлюднена на сайті установи.
Зокрема, пориви вітру 15-20 м/с очікуються у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях . У Карпатах - до 25 м/с.
Водночас у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій закликали мешканців України дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на вулиці.
"Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження", - сказано у повідомленні.
Українська правда