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Розвідка: "Гумконвой" Путіна вивіз 40 тіл військових РФ

Середа, 28 грудня 2016, 11:33

Головне управління розвідки заявляє, що бойовики використовують гумконвой РФ для вивезення вбитих російських військових з окупованого Донбасу.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сторінці Facebook.

"Командування ЗС РФ з метою приховування участі кадрових російських військовослужбовців у бойових діях на тимчасово окупованій території України використовує т.зв. "гуманітарні конвої" для вивозу вбитих військовослужбовців на територію РФ", - сказано в повідомленні.

22 грудня транспортні засоби 59-го т.зв. "гуманітарного конвою" були задіяні для вивозу з міських моргів Горлівки та Макіївки на територію Росії близько 40 тіл вбитих військовослужбовців ЗС РФ.

Перед цим 58-й конвой з РФ був 20 листопада.  

Українська правда

Теми: РосіяДонбас
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