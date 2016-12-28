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У суді по Януковичу перерва на невизначений термін

Середа, 28 грудня 2016, 11:49

Печерський райсуд оголосив перерву на невизначений термін в розгляді клопотання слідчого військпрокуратури щодо надання дозволу на проведення заочного досудового розслідування щодо екс-президента Віктора Януковича за підозрою в державній зраді.

Таке рішення в середу винесла слідчий суддя Христина Тарасюк на клопотання адвоката Віталія Сердюка, повідомляє Укрінформ.

"Задовольнити клопотання захисника щодо визначення підсудності по кримінальному провадженню... Оголосити перерву у засіданні суду на невизначений термін", - сказала вона.

За словами Сердюка, наразі клопотання щодо визначення підсудності розгляду справи Януковича перебуває в Апеляційному суді міста Києва, де має бути розглянуте найближчим часом.

Раніше під час судового засідання в середу адвокат Віталій Сердюк заявляв про відвід прокурорам, натомість суд відмовив у його задоволенні.

Як відомо, у віторок Луценко висловив сподівання, що судовий процес у справі про держзраду Віктора Януковича почнеться на початку 2017 року.

Януковича підозрюють за двома статтями Кримінального кодексу України – 110 і 111 (державна зрада і посягання на територіальну цілісність держави).

"Українська правда" у Threads

Теми: Янукович
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