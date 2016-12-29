Депутат: ГПУ покриває нелегітимність комісії, яка обирає голову ДБР

Депутат Мустафа Найєм заявляє, що при формуванні комісії, яка повинна обрати главу ДБР, був порушений закон, але ГПУ це ігнорує.

Про це він написав на своїй сторінці Facebook, публікуючи відповідь першого заступника генпрокурора Юрія Столярчука на його звернення.

"Підконтрольна президенту Генпрокуратура не бачить порушень у тому, що склад комісії з обрання керівництва ДБР не відповідає вимогам закону. При цьому 10 з 19 кандидатів, які пройшли на наступний етап конкурсу - це співробітники органів президентської вертикалі: ГПУ, ДФС і СБУ", - написав він.

"Два члени комісії - Стойко І.М. (від КМУ) і Бухарев В.В. (від Верховної ради) - не мають вищої юридичної освіти. Мені це відомо достовірно, готовий свідчити про це в суді. Це - пряме порушення п. 3 ч. 3 ст. 11 закону України про ДБР", - заявив він.

"Цих кандидатів не мали права ні висувати, ні вносити ні допускати до роботи в комісії. А ті, хто це зробили, очевидно, вчинили правопорушення, яким має бути дана оцінка", - вважає Найєм.

Він повідомив, що два тижні тому звернувся із заявою до ГПУ про скоєння злочину посадовими особами Кабміну і Верховної Ради.

"Перший заступник Генпрокурора Юрій Столярчук написав відповідь, суть якої буквально зводиться до наступного: в своїй заяві ви не вказали, який саме документ неправильно підписали співробітники КМУ і ВР", - повідомив він.

"Виникає стійке відчуття, що відсутність юридичної освіти у Генпрокурора прямо позначається на деградації всіх співробітників підконтрольного йому відомства.

Ще раз. ПРЯМО ПОРУШЕНИЙ ЗАКОН. Чорним по білому п. 3 ч. 3 ст. 11 Закону України "Про Державне бюро розслідувань": "Членами Конкурсної КОМІСІЇ можуть буті особини, Які мають бездоганну ділову репутацію, вищу Юридичну освіту, високі професійні і моральні якості, суспільний авторитет", - обурився депутат

"Перший заступник Генпрокурора вважає, що цього недостатньо для перевірки факту підробки. Мене ж це ще більше переконує в тому, що до складу комісії з ДБР свідомо були внесені кандидати, які ставлять під питання легітимність роботи комісії. І в разі потреби, результати її роботи можуть бути оскаржені в суді ", - заявив Найєм.

ДБР має повноцінно запрацювати в листопаді 2017 року та фактично має перебрати на себе майже всі функції Генпрокуратури щодо виявлення, припинення, розкриття і розслідування злочинів скоєних високопосадовими особами.

Конкурсна комісія повинна обрати главу Держбюро розслідувань і заступників.