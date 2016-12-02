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ЗМІ: Полтавський суд відпустив кіберзлочинця, якого шукали 30 країн

П'ятниця, 2 грудня 2016, 23:27
ЗМІ: Полтавський суд відпустив кіберзлочинця, якого шукали 30 країн

Октябрський райсуд Полтави відмовився дати дозвіл на арешт підозрюваного в кіберзлочинах Геннадія Капканова, якого шукали правоохоронці 30 країн світу протягом 4-х років.

Про це повідомляє Інтернет-видання "Полтавщина" з посиланням на власні джерела.

1 грудня в Октябрському райсуді Полтави розглянули клопотання прокурора Сьоміча. Він просив призначити підозрюваному 40 діб тимчасового арешту, аргументувавши це тим, що справа міжнародна, тому Капканова треба тримати під арештом, щоб потім передати іншій країні.

Слідчий суддя Лариса Кулешова не задовольнила клопотання прокурора. Аргументувала вона це тим, що затриманий є громадянином України. Згідно із законом, за такі злочини українських громадян не видають іншим країнам. Тому в даному випадку немає необхідності тримати підозрюваного під арештом.

Нагадаємо, вранці 30 листопада в Полтаві "КОРД", кіберполіція і Генпрокуратура провели спецоперацію. В ході неї правоохоронці затримали одного з організаторів злочинного угруповання "Avalanche". Група поширювала шкідливі програми, які використовувалися для розсилки спаму, крадіжки паролів, даних кредитних карт, DoS-атак і т.д. Злочинці контролювали 500 000 заражених комп'ютерів в 180 країнах світу. За даними Європолу, через роботу "Avalanche" фінансові втрати в світі можуть досягати сотень мільйонів євро.

Слідство у справі Капканова веде прокуратура німецького міста Ферден. Згідно з європейським ордером на арешт, йому інкримінують 1152, якими він завдав шкоди на 6 мільйонів євро. За місцевими законами, згідно зі звинуваченням, йому загрожує 10 років позбавлення волі.

Теми: судхакери
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