Росія не раз просила обміняти обвинувачених "беркутівців" – ЗМІ

Російська сторона щонайменше двічі зверталася до Києва з пропозицією обміняти екс-беркутівців Павла Аброськіна та Сергія Зінченка, обвинувачених у вбивствах учасників Революції гідності.

Як пише "Дзеркало тижня", реакція на це української влади невідома.

"Упевненість, із якою тримаються обвинувачувані в убивствах "беркути", має цілком зрозумілу природу. Їм постійно нагадують із волі, що про них пам'ятають, їх не кинуть, їх не здадуть. "Одкровення" Януковича могли похитнути їхню впевненість у безкарності. Втім, підсудні, наскільки відомо, запевняють: навіть у разі визнання вини їх обміняють", - пише автор.

"За нашими даними, "з того боку", як мінімум, двічі хотіли виміняти Аброськіна й Зінченка. Не відома й реакція на таку пропозицію "цього боку", – йдеться в матеріалі.

Автор вказує на те, що екс-беркутівців, які опинилися на лаві підсудних, "надихає" приклад ще одного фігуранта справи про вбивства на майдані – їхнього командира Дмитра Садовника, який зумів втекти після того, як йому змінили запобіжний захід.

За словами автора, Садовник домігся від влади можливості втекти після того, як пригрозив розкрити певну інформацію щодо подій у Києві в лютому 2014 року.

"Кажуть, екс-командир спецроти натякнув, що може й зайве сказати, коли його не звільнять з-під варти. І його звільнили. Про що міг сказати Садовник, хто і які гарантії давав тим, хто уможливив його втечу, можна тільки здогадуватися", – резюмує автор.

Як відомо, навесні 2014 року "беркутівці" Павло Аброськін, Сергій Зінченко та їхній командир Дмитро Садовник були затримані та заарештовані. У жовтні 2014 року Садовнику запобіжний захід було змінено на домашній арешт, після чого він утік.

28 листопада у Святошинському районному суді Києва відбувся допит колишнього президента Віктора Януковича в режимі відеоконференції в якості свідка у справі про вбивство 48 учасників Евромайдана співробітниками міліцейського спецпідрозділу "Беркут" Олександром Маринченком, Сергієм Тамтурою, Олегом Янишевським, Павлом Аброськіним та Сергієм Зінченком.