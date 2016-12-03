"Влада" Криму: арешт України на "скіфське золото" нічого не означає

Арешт, накладений Україною на колекцію золота скіфів, яке "належить кримським музеям", нічого не означає.

Про це заявив РИА Новости "віце-прем'єр кримського уряду" Георгій Мурадов.

"Вони можуть приймати скільки завгодно провокаційних рішень, для юридичної сторони це великого значення не має", - сказав він.

За його словами, долю скіфського золота вирішить голландський суд.

"Там абсолютно ясна і з міжнародно-правової точки зору чітка і зрозуміла ситуація. Я особисто бачив всі договори, які укладені між кримськими музеями і голландським музеєм. Всі експонати і чудові знахідки є кримськими артефактами. На основі міжнародного музейного права однозначно всі музейні експонати повинні бути повернені кримським музеям, тобто тим, у кого вони були взяті в тимчасове користування для проведення виставки", - сказав Мурадов.

"Віце-прем'єр" підкреслив, що якщо при винесенні вердикту по музейній колекції будуть відкинуті "політичне лушпиння і підступи", то артефакти повернуться до Криму вже наступного року.

Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва наклав арешт на музейні експонати виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі", а також направив документи в Інтерпол для їх розшуку.

Окружний суд Амстердама обіцяє винести рішення щодо повернення Україні так званого "скіфського золота" 14 грудня.

Конфлікт навколо експонатів кримських музеїв, відомих як "скіфське золото", виник після анексії Криму Росією. В цей час експонати перебували на виставці в Амстердамі.

Після завершення виставки, нідерландська сторона, незважаючи на надані раніше гарантії, заявила про неможливість повернення кримських експонатів Національному музею історії України, який був визначений їх зберігачем відповідним рішенням Міністерства культури, мотивуючи відмову можливими претензіями з боку кримських музеїв.

Відповідно до законів України, всі зібрані експонати є частиною Музейного фонду України можуть передаватися на тимчасове зберігання лише на підставі укладених контрактів.

Контракт, який давав право на тимчасове зберігання колекції Музею Аллард Пірсон завершився 13 червня 2014 року, після чого, згідно із законом, ці культурні цінності вважаються незаконно вивезеними з України і підлягають поверненню.