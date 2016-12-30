Обама: представлений пакет санкцій – ще не вся відповідь РФ за її дії

Президент США Барак Обама прокоментував рішення про висилку російських дипломатів і запровадження санкцій проти РФ, назвавши такі дії "необхідною і адекватною відповіддю".

Заяву президента опубліковано на сайті Білого дому, повідомляє Укрінформ.

За словами Обами, вся американська громадськість має бути серйозно стурбована діями Росії. Президент США підкреслив, що РФ не тільки впливала на президентські вибори за допомогою санкціонованих у вищих ешелонах російської влади кібератак, але й здійснювала безпрецедентний тиск на американських дипломатів у Москві.

"Тиск здійснювали співробітники спецслужб та поліції, що не могло залишитися без відповіді", - заявив Обама.

Президент США підкреслив, що представлений громадськості пакет - ще не вся відповідь Росії за її діяльність. Будуть ще і непублічні дії, які запровадять тоді, коли це буде необхідно. Обама закликав друзів і союзників США у всьому світі об'єднати зусилля для протидії порушенню міжнародного законодавства Росією та її впливу на демократичні уряди.

Крім того, Обама повідомив, що його адміністрація представить у найближчі дні в Конгресі доповідь про зловмисний вплив Росії на вибори в США.

Як повідомлялося, Обама підписав указ про нові санкції щодо Росії. Як заявили в американському Мінфіні, обмеження торкнуться шести осіб і п'яти російських організацій, включаючи ФСБ. Зокрема, в список потрапили керівник ГРУ Генштабу Ігор Коробов і три його заступника.

Також, як стало відомо, США висилають 35 російських дипломатів з Вашингтона і Сан-Франциско. Вони зобов'язані покинути країну протягом 72 годин. Причиною вказується кампанія переслідування з боку Росії проти американських дипломатів в Москві.