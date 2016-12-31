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З початку року військовим у зоні АТО збільшать зарплати

Субота, 31 грудня 2016, 17:08
З початку року військовим у зоні АТО збільшать зарплати

З 1 січня військовослужбовцям, що перебувають у зоні АТО, збільшать доплати.  

Про це сказав президент Петро Порошенко у суботу, виступаючи у Маріуполі.

"Я дав доручення міністру оборони підняти доплати, які отримують військовослужбовці, які знаходяться на першій лінії, лінії зіткнення до 6 тисяч гривень, і тим військовослужбовцям, які знаходяться на другій лінії до 2 тисяч 400 гривень", - сказав він.

Порошенко наголосив, що слід створювати "фінансову мотивацію" для військовослужбовців.

"Впевнений, що зараз ми повинні витрачати гроші українських платників податків, в першу чергу, на те, щоб забезпечити надійну обороноздатність", - додав він.   

Про підняття доплат також написав у себе на сторінці у Facebook радник президента Юрій Бірюков.

Українська правда

Теми: арміяАТОзарплати
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