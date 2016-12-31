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У 2016 році загинули 211 військових – Порошенко

Субота, 31 грудня 2016, 17:16

Протягом 2016 року на Донбасі загинули 211 військових збройних сил України.

Про це в Маріуполі заявив Петро Порошенко. 

"Лише протягом цього року 211 військовослужбовців ЗСУ віддали своє життя за мир і свободу", - заявив Порошенко. Він посмертно нагородив званням Герой України 21-річного Микиту Ярового, який загинув у бою біля селища Луганське.

Також президент оголосив про відкриття в Маріуполі оновленого спостережного пункту. "Він оснащений новітньою системою виявлення, попередження та ідентифікації цілі", - сказав Порошенко. За його словами, планується встановлення ще 5 таких комплексів, які "бачать повітря, воду і землю".

Він також повідомив, що у суботу під час його перебування в районі Широкиного за 4 км від них відбувся обстріл та спроба штурму.

"Ми маємо справу з російським ворогом, у якого нічого святого, навіть Різдва. Жодної тиші, про яку домовлено в Мінську, так і не настало. Навіть зараз коли ми були поблизу Широкиного за 4 км від нас був артилерійських обстріл і спроба штурмових дій", - заявив Порошенко.

Президент та делегація сенаторів США вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих в АТО.

Тетяна Кусок, Українська правда

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