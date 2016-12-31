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Літак із 148 пасажирами нарешті вилетів із Дубаї до Києва

Субота, 31 грудня 2016, 21:43

Літак зі 148 пасажирами, які раніше застрягли в Об’єднаних Арабських Еміратах, вилетів із Дубаї до Києва.

Про це "Українській правді" повідомив посол України в ОАЕ Юрій Полурез.

Близько 19:15 посол повідомляв, що на цей літак відкрили реєстрацію.

Раніше повідомлялося, що українці застрягли у двох аеропортах ОАЕ – у Шарджі й у Дубаях, це були пасажири Air Arabia та Fly Dubai.

У зв’язку з цим Міністерство закордонних справ України відкрило гарячу лінію:(044) 238 17 77 . Гаряча лінія також працює в Консульстві України в м. Дубай - (00 9715) 649 439 56.

Близько 21:00 літак зі 109 пасажирами вилетів із Шарджі до Києва.

Оксана Коваленко, Саша Ночь, УП

Теми: авіа
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