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На Кубі поховали прах Фіделя Кастро

Неділя, 4 грудня 2016, 19:11

На Кубі після дев’яти днів національного трауру поховали прах лідера кубинської революції Фіделя Кастро. 

Як повідомляє "Голос Америки", в останню хвилину церемонія поховання у Сантьяго-де-Куба була оголошена приватною, журналістів до неї не допустили.

Протягом 4 днів перед похованням урну з прахом провезли всією країною, жалобна процесія пройшла шляхом, зворотнім до того, яким Кастро та його повстанці вирушили до столиці з гір Сієрра Маестра у 1953 році. Загальна протяжність маршруту склала близько 900 кілометрів.

Прах було поміщено у дерев'яну урну, яка була накрита кубинським прапором, і встановлено на причіп, який віз армійський джип. Сотні тисяч кубинців шикувалися на вулицях, якими проїздив кортеж, аплодували або скандували "Я - Фідель". 

 

Як відомо, Фідель Кастро помер ввечері 25 листопада на 91-му році життя, про його смерть повідомив його брат, чинний голова Державної ради Куби Рауль Кастро. 

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