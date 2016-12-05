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В Авдіївці і Верхньоторецьку відновили водопостачання

Понеділок, 5 грудня 2016, 02:41

Жителям Авдіївки, Верхньоторецька і навколишніх населених пунктів в повному обсязі відновили водопостачання.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Він зазначив, що Донецька фільтрувальна станція, що подає воду в ці населені пункти, була пошкоджена в результаті обстрілів ще 1 грудня.

"Бригада електриків, яка виїхала на ремонт лінії електропередачі через обстріли не змогла приступити до ремонтних робіт. Був поданий запит до Спільного координаційного центру із припинення вогню, але тільки у суботу російська сторона надала письмові гарантії припинення обстрілів району проведення ремонтних робіт. Ремонтники відразу виїхали на об’єкт", - написав він.

Вода, за словами Жебрівського, з'явилася в будинках в неділю близько 19:00.

"Українська правда" у Threads

Теми: Жебрівський
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