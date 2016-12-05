Луценко особисто контролює розслідування трагедії у Княжичах

Прокуратура Київської області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні про вбивство 5 працівників поліції у Княжичах.

Хід досудового розслідування перебуває на особистому контролі генерального прокурора Юрія Луценка, інформує Генпрокуратура.

Встановлено, що 4 грудня 2016 року о 4 годині ранку в с. Княжичі Броварського району Київської області співробітники Корпусу оперативно-раптової дії Національної поліції, перебуваючи на службі, застосували автоматичну зброю стосовно співробітників Броварського відділу поліції охорони Управління поліції охорони в Київській області.

Ті разом із двома співробітниками Управління оперативної служби Головного управління Національної поліції Києва, теж перебуваючи на службі, застосували автоматичну зброю у відповідь, зазначає ГПУ.

У результаті загинули 5 співробітників поліції.

Наразі тривають слідчі дії. Встановлюють усі обставини скоєного злочину.

За даним фактом прокуратура Київської області внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 1 ч. 2 ст. 115 (вбивство) КК України.

Президент Петро Порошенко також узяв під особистий контроль хід розслідування і закликав не використовувати трагедію у Княжичах для того, щоб "влаштовувати розбірки" та дестабілізувати політичну ситуацію.