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На Карачуні відкрили телевежу

Понеділок, 5 грудня 2016, 14:33

У Слов’янську відкрили відновлену телевежу на горі Карачун, яку було зруйновано під час бойових дій і яка передаватиме сигнал українських мовників.

На її відкриття приїхав і президент Петро Порошенко, повідомляє кореспондент "Української правди".

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський оцінив бюджет будівництва вежі у 7 мільйонів гривень, а міністр інформаційної політики Юрій Стець – у 8 мільйонів.

Вежа на Карачуні через географічні особливості регіону не досягає лінії розмежування, тож на Донеччині планують встановити ще одну вежу – у Покровському.

 
Вежу на Карачуні нарешті відкрили
фото мар'яни п'єцух, уп

Попередньо відкрити телевежу на Карачуні планували 6 грудня, у День збройних сил України, однак через графік президента перенесли на 5 грудня.

 
Порошенко прибув на запуск телевежі на Карачуні 
фото мар'яни п'єцух, уп

Раніше її планували відкрити 5 липня – у день звільнення Слов’янська й Краматорська від бойовиків, – однак довелося відкласти врочистості.

Юрій Стець повідомив, що за затримку здачі вежі на Карачуні є покарані, але відмовився уточнити, хто саме і як саме.

Водночас, інженер донецької філії Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (РРТ) Сергій Виник сказав УП, що терміни робіт не були порушені, бо "така вежа будується 7 місяців, а ми впоралися за 3,5".

Також він не підтвердив слова Стеця про дисциплінарні покарання: за його даними, нікого в донецькій філії РРТ не звільнили й не оштрафували.

Таким чином, було відновлено мовлення 4 місцевих та 10 загальнонаціональних телеканалів, а також 4 радіостанцій.

Мар'яна П'єцух, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасАТО
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