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Поблизу лінії розмежування на Донбасі хочуть поставити ще 3 телевежі

Понеділок, 5 грудня 2016, 13:16

У Луганській області планують поставити дві телевізійні вежі, а в Донецькій області встановлять вежу у Покровському.

Про це повідомив кореспонденту "Української правди" міністр інформаційної політики Юрій Стець перед відкриттям відновленої телевежі на горі Карачун у Слов’янську, Донеччина.

За його словами, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій пропонує закласти на це у бюджеті 50 мільйонів гривень.

А голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що поки розглядається питання побудови вежі в Покровському, планується встановити два передавачі ближче до лінії фронту за кошти спонсорів.

Це пояснюється тим, що вежа на Карачуні через географічні особливості регіону не добиває до лінії розмежування: її радіус покриття 60 кілометрів за висоти 186 метрів. А отже українське мовлення не потрапляє на окуповані території.

Стець також повідомив, що за затримку здачі вежі на Карачуні, яку планували відкрити ще 5 липня, є покарані, але відмовився уточнити, хто саме і як саме.

Як відомо, телевежу на Карачуні будував за власні обігові кошти Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (РРТ), з бюджету нічого не дали

На відкритті вежі в Слов’янську очікують президента Петра Порошенка. 

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Мар’яна П'єцух, Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасЗМІСтецьпропаганда
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