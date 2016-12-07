Гройсман: розвиток самоврядування не підтримують авторитарні фракції

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман дорікнув тим фракціям, які не голосували за законопроекти, необхідні для місцевого самоврядування.

На засідання уряду він зазначив, що 7 грудня відзначають День місцевого самоврядування, а він 8 років працював у місцевому самоврядуванні

"Я приходив працювати в уряд у 2014 році саме для того, щоб здійснити реформу місцевого самоврядування і децентралізацію в країні", – заявив Гройсман.

Він наголосив, що є вже певні результати: багато повноважень і фінанси на місця уже повернуто. За 11 місяців 2016 року кошти на місцях збільшено на 44 млрд грн. порівняно з 2015 роком.

Тепер треба підвищити відповідальність керівників на місцях, вважає прем'єр.

"Прикро, що вчора з вини деяких політичних сил не були проголосовані ряд важливих законів щодо місцевого самоврядування", – зазначив Гройсман.

"Є фракції, які усе будуть робити для того, щоб на біле говорити "чорне", а на чорне говорити "біле", щоб знищувати місцеве самоврядування, тому що вони апріорі дуже авторитарні. Вони дуже бажають свого колишнього досвіду, щоб перед ними прихиляли голови, ставали на коліна і просили гроші", – заявив він.

"Але так не буде: політика щодо зміцнення позицій місцевого самоврядування і децентралізації влади урядом і мною особисто буде проваджуватися й далі. Ми будемо об’єднувати всіх, хто здатен приймати ефективні рішення. А ті, хто буде далі ворогувати з органами місцевого самоврядування, – ми будемо про них говорити відкрито й абсолютно публічно", – попередив Гройсман.

Олена Рощенко, УП