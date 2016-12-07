Депутати хочуть оголосити католицьке Різдво вихідним днем

У Верховній Раді зареєстрований законопроект, яким пропонується визнати 25 грудня вихідним днем.

Авторами цього документу є 24 депутати від різних фракцій.

Законопроектом пропонується внести до Кодексу законів про працю щодо святкових і неробочих днів наступний пункт: "25 грудня і 7 січня – Різдво Христове".

У пояснювальній записці сказано, що в Україні нараховується "близько 11 000 релігійних католицьких і протестантських громад, що складає біля 30% від усіх релігійних організацій України, які святкують Різдво Христове за Григоріанським календарем, тобто 25 грудня".

"Таким чином, значна кількість віруючих України відзначає це релігійне свято в інший день, ніж визначений на законодавчому рівні як вихідний день. Крім цього, загалом у світі більшість християнських церков відзначає Різдво Христове саме 25 грудня. Для багатьох українців така дата також є прийнятною з огляду на оптимізацію святкування релігійного свята Різдва Христового, що супроводжується постом, та світського – Нового року", – додається у документі.

Як відомо, за результатами опитування Центру Разумкова, протестантами себе вважають 1,2% українців, римо-католиками – 0,8%.

Олег Шанковський, УП