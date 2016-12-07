Трамп став людиною року за версією "Тime"
Середа, 7 грудня 2016, 13:59
Новообраний президент США став людиною року за версією редакції американського журналу "Тime".
Про це журнал повідомив у свої статті у середу, назвавши Трампа "президентом роз'єднаних штатів Америки"
Donald Trump is TIME's Person of the Year 2016 #TIMEPOY https://t.co/5pTGOksevE pic.twitter.com/N8BtqTu9Nl— TIME (@TIME) 7 грудня 2016 р.
В короткому списку редакції була також і опонент Трампа - Хілларі Клінтон, яка стала другою.
Як відомо, Трамп заступить на посаду 20 січня.
15 грудня він проведе прес-конференцію, на якій заявить про припинення ведення бізнесу.
Українська правда