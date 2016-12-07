Трамп став людиною року за версією "Тime"

Новообраний президент США став людиною року за версією редакції американського журналу "Тime".

Про це журнал повідомив у свої статті у середу, назвавши Трампа "президентом роз'єднаних штатів Америки"

В короткому списку редакції була також і опонент Трампа - Хілларі Клінтон, яка стала другою.

Як відомо, Трамп заступить на посаду 20 січня.

15 грудня він проведе прес-конференцію, на якій заявить про припинення ведення бізнесу.

Українська правда