Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп став людиною року за версією "Тime"

Середа, 7 грудня 2016, 13:59

Новообраний президент США став людиною року за версією редакції американського журналу "Тime".

Про це журнал повідомив у свої статті у середу, назвавши Трампа "президентом роз'єднаних штатів Америки"

В короткому списку редакції була також і опонент Трампа - Хілларі Клінтон, яка стала другою. 

Як відомо, Трамп заступить на посаду 20 січня.

15 грудня він проведе прес-конференцію, на якій заявить про припинення ведення бізнесу.

Українська правда

Теми: ТрампСШАЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України

Усі новини...
Трамп
Александр Віндман: Якщо оберуть Трампа, підтримки США не буде. Для України найкраще – перемогти раніше
Зеленський: Байден міг би закінчити війну ціною України й за 5 хвилин, але ми б не погодилися
Україні, можливо, доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну – Трамп
Останні новини
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
Усі новини...
Реклама: