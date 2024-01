Трамп став людиною року за версією "Тime"

Новообраний президент США став людиною року за версією редакції американського журналу "Тime".

Про це журнал повідомив у свої статті у середу, назвавши Трампа "президентом роз'єднаних штатів Америки"

