Трамп заявив, що піде з бізнесу
Середа, 30 листопада 2016, 13:28
15 грудня обраний президент США Дональд Трамп проведе прес-конференцію, на якій заявить про припинення ведення бізнесу.
Про це він повідомив у своєму твіттері.
"Я проведу велику прес-конференцію в Нью-Йорку разом з моїми дітьми 15 грудня, щоб обговорити той факт, що я покину свій великий бізнес повністю, щоб зосередитися на управлінні країною, щоб зробити її знову великою!" – написав він.
Трамп повідомив, що відповідні юридичні документи вже готуються.
Hence, legal documents are being crafted which take me completely out of business operations. The Presidency is a far more important task!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2016
"Президентство – значно важливіше завдання!" – додав він.
Як відомо, Трамп заступить на посаду 20 січня.
Олег Шанковський, УП