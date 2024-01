Трамп заявив, що піде з бізнесу

15 грудня обраний президент США Дональд Трамп проведе прес-конференцію, на якій заявить про припинення ведення бізнесу.

Про це він повідомив у своєму твіттері.

"Я проведу велику прес-конференцію в Нью-Йорку разом з моїми дітьми 15 грудня, щоб обговорити той факт, що я покину свій великий бізнес повністю, щоб зосередитися на управлінні країною, щоб зробити її знову великою!" – написав він.

Трамп повідомив, що відповідні юридичні документи вже готуються.

Hence, legal documents are being crafted which take me completely out of business operations. The Presidency is a far more important task!