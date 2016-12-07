Бойовикам запропонували обмін у форматі 228 на 42. Ті проти

Українська сторона під час перемовин у Мінську в рамках гуманітарної підгрупи запропонувала донецьким бойовикам звільнити 228 бойовиків в обмін на 42 українців, які утримуються на окупованому Донбасі.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала член цієї підгрупи Ірина Геращенко.

"Сьогодні ОРДО заявили, що в них утримується 42 українці. Ми висловили пропозицію негайно передати 228 тих громадян (у випадках, де це дозволяє законодавство і правове поле), яких вони запитували в своїх запитах, заради негайного звільнення цих 42 українців-героїв, цивільних і військових. І потім працювати далі по пошуку і звільненню всіх інших.У відповідь почули, що ОРДО готові звільнити лише 8", – повідомила вона.

Вона додала, що українська сторона продовжує роботу над тим, щоб звільнити всіх 42 заручників, деякі з яких 2 роки незаконно утримуються в тюрмі.

За її словами, луганські сепаратисти підтверджують наявність лише 6 затриманих українців, натомість вимагають амністувати і звільнити понад 440 осіб.

Вона додала, що ці переговори йдуть дуже важко, але шанс на компроміс є.

"Українська сторона готова до компромісу і гуманізму в питанні звільнення заручників, аби тільки розблокувати цей процес. Наприклад, на офіційне звернення ОБСЄ нещодавно було змінено запобіжний захід у зв'язку з важкою хворобою одному підсудному І. П. за злочини, пов'язані з конфліктом.Ми звернулися до ОРДО з проханням так само проявити гуманізм і змінити запобіжний захід І. Козловському , а також тим 5 підліткам, що їх утримують за "диверсії", аби діти повернулися в родини, що проживають в Донецьку, до речі", – додала Геращенко.

За її словами, нещодавно Червоний хрест зміг отримати від 31 заручника на окупованих територіях листи до рідних, а рідні , в свою чергу, передали заручникам передачі, однак бойовики досі не дозволили доставити ці передачі.

Вона також заявила, що сепаратисти знову відмовилися відкрити пункт пропуску "Золоте".

Українська правда