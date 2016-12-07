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Чиновник, якого перевіряли ГПУ і НАЗК, очолив ключове агентство

Середа, 7 грудня 2016, 17:29

Кабінет Міністрів призначив Антона Янчука головою Національного агентства з розшуку і повернення отриманих від корупційних злочинів активів.

Про це агентству "Українські новини" повідомило інформоване джерело.

"Сьогодні (7 грудня) одним розпорядженням Кабмін звільнив Янчука з посади заступника міністра юстиції та іншим призначив його головою Нацагентства", – повідомив він.

32-річний Янчук був призначений Кабінетом міністрів заступником міністра юстиції 21 січня 2015 року. До цього (з 21 травня 2014 року) він обіймав посаду заступника міністра з питань європейської інтеграції в Міністерстві юстиції.

У 2005-2008 роках він працював юристом адвокатського об'єднання "Адвокатська фірма "Грамацький і партнери", а у 2008-2013 роках – старшим юристом ТОВ "Адвокатська компанія "МЛГруп".

Як відомо, у вересні Національне агентство з питань запобігання корупції за матеріалами Генпрокуратури почало перевірку наявності конфлікту інтересів у діях Янчука.

До цього заступник голови НАЗК Руслан Рябошапка повідомив про неназваного чиновника Мін'юсту, який ініціював службове розслідування щодо самого себе і сам же його провів, дійшовши висновку про відсутність порушень.

Пізніше "Українські новини" з посиланням на джерело повідомили, що мова йде про Янчука.

Сам він заперечував усі звинувачення.

"Українська правда" у Threads

Теми: НАЗКГенпрокуратураКабінет міністрів
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