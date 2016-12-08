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Заступника Зубка обрали держсекретарем Мінрегіонбуду

Четвер, 8 грудня 2016, 18:30

Конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала Максима Малашкіна держсекретарем Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Таке рішення прийняли на засіданні комісії в четвер, передають Українські Новини.

Наразі Малашкин є заступником міністра - керівником апарату Мінрегіонбуду.

Також конкурсна комісія обрала резервним кандидатом Максима Дорофєєва, який протягом року має право бути призначеним держсекретарем, якщо Малашкин відмовиться від посади або станеться форс-мажор.

Дорофєєв є директором департаменту нормативно-правового регулювання Мінрегіонбуду.

Як відомо, у середу були обрані комісіями 3 держсекретарі: у Міністерстві юстиції на цю посаду обрали Ганну Онищенко, у Міністерство соціальної політики – Віктора Іванкевича, у МОЗ – Наталю Шолойко.

Після обрання держсекретарів комісією, їхні кандидатури повинен затвердити Кабмін.

Наразі Кабмін призначив лише двох держсекретарів – Олексія Перевезенцева у міністерство економічної розвитку і торгівлі і Олексія Тахтая у МВС.

5 грудня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун і міністр інфраструктури Володимир Омелян відмовилися працювати з держсекретарями, щоб не бути "ширмою" для бізнесу у відомствах. Вони вимагають вдосконалити конкурс на посаду держсекретаря міністерств. 

Верховна Рада запровадила посади держсекретарів у грудні 2015 року.

Кабмін оголосив конкурси на держсекретарів 18 міністерств, а також держсекретаря уряду, першого заступника держсекретаря й 4 заступників держсекретарів.

Теми: Кабінет міністрівКабінет міністрів
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