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Пашинський поповнив свій автопарк черговим Mercedes

П'ятниця, 9 грудня 2016, 10:02
Пашинський поповнив свій автопарк черговим Mercedes

Голова парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Сергій Пашинський наприкінці листопада став власником автомобіля Mercedes-Benz S500 4 Matic 2011 року випуску.

Таку інформацію він вніс до декларації про суттєві зміни в майновому стані, пишуть Наші гроші.

Нардеп зазначив, що заплатив за авто 1 мільйон грн громадянину України Василю Лаврову. В оголошеннях про продаж авто в Україні можна знайти авто, які продаються за вказані Пашинським гроші. Їх вартість, звичайно, змінюється в залежності від комплектації та пробігу, але ці показники в декларації не вказуються.

Також нардеп вказав, що продав якесь рухоме майно Олександру Августовському за 0,50 млн грн.

 
Пашинський купив собі ось такий Mercedes. На фото авто з оголошення
rst.ua

Раніше в своїй декларації Пашинський зазначив, що володіє Mercedes-benz S450L 2007 року випуску, та Mercedes-Benz GL450 того ж року. Його дружина Руслана Пашинська є власницею кросовера Volkswagen Touareg 2014 року випуску та поза шляховика Subaru Tribeca 2007 року.

Також Пашинському належить катер Targa 175 WT.

Пашинський вказав, що тримає готівкою 4,50 млн грн, $150 тис, та 90 тис євро. Його дружина має на руках 3 млн грн., $200 тис та 50 тис євро.

Нагадаємо, що Руслана Пашинська володіє будинком на 1021 кв м по сусідству з Миколою Азаровим у селі Хлепча Київської області.

"Українська правда" у Threads

Теми: Пашинськийдекларації
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