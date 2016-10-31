Пашинський позичив 3,5 млн і наймав охорону, у дружини – купа землі й акції

Депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський торік позичив 3,5 мільйона гривень і задекларував готівкові кошти на суму 4,5 мільйони гривень, 150 тисяч доларів і 90 тисяч євро.

Згідно з електронною декларацією, його зарплата за 2015 рік склала 66 324 гривень, також він отримав компенсацію депутатських витрат – 80 559 гривень. Також Пашинський отримав 673 гривні як відсотки від внеску в банку.

При цьому 10 серпня 2015 року нардеп позичив 3 500 000 гривень у Дмитра Олійника.

Його дружина Руслана Пашинська за рік отримала 549 614 гривень відсотків від банківських внесків, а також задекларувала 2 496 гривень страхових виплат.

Готівкою Сергій Пашинський має 4 500 000 гривень, 150 000 доларів, 90 000 євро. Його дружина має на руках 3 000 000 гривень, 200 000 доларів та 50 000 євро.

Також Руслана Пашинська має акції приватних акціонерних товариств "ДКБМК" (придбані у 2005 та 2006 роках) і "Жовтень" (придбані у 2014 році), а також інвестиційні сертифікати ТОВ "КУА Фінансовий актив "ЗДПІФ "Гарантійні інвестиції" та облігації ТОВ "ФАКТОР-МЕД" (придбані у жовтні 2015 року).

Сергій Пашинський задекларував свою причетність до Благодійного фонду Сергія Пашинського та Благодійного фонду імені Сергія Пашинського.

Депутат не задекларував жодної своєї нерухомості, але користується у Києві приміщенням 66,1 кв. м як громадською приймальнею з 1 травня 2010 року.

Також він задекларував київську квартиру площею 119,7 кв. м, власником якої значиться його син Антон (право набуття власності датоване 20 квітня 2004 року)

Натомість дружина депутата володіє будинком площею 1020,6 кв. м і нежитловими приміщеннями площею 179,4 кв. м у селі Хлепча Васильківського району Київської області (права на них Руслана Анатоліївна набула 3 вересня 2015 року).

Там же в неї є сім земельних ділянок сукупною площею 13 370 кв. м. Ділянка площею 1537 кв. м з’явилася у Руслани Пашинської 30 червня 2011 року (вартість не вказана), решту ділянок вона придбала 8 червня 2006 року: 2997 кв. м за 756 743 гривень, 1691 кв. м – за 426 977 гривень, 1576 кв. м – за 397 940 гривень, 2019 кв. м – за 509 797 гривень, 2500 кв. м – за 631 250 гривень, 1050 кв. м – за 265 125 гривень.

Нардеп з 2007 року має два автомобілі – Mercedes-Benz S450L та Mercedes-Benz GL450 – того ж року випуску (вартість не вказана), а також катер Targa 175 WT (рік випуску 2008-й) і причеп Tracker Targa 175 (рік випуску 2006-й), придбані 2009 року.

Його дружина володіє Volkswagen Touareg 2014 року (придбаний того ж року за 765 900 гривень)

Подружжя Пашинських задекларувало 15 картин. Також Сергій Пашинський із 1 жовтня 2006 року має два наручні годинники – Breguet і Chopard, а Руслана Анатоліївна з 1 жовтня 2007 року має наручний годинник Chopard.

На свою безпеку Пашинський торік витратив 88 919 гривень і 67 438 гривень, на охорону інших об’єктів – понад 700 тисяч гривень.

Олена Рощенко, УП