Податки Шуфрича, Демчака і ще чотирьох перевірить ГПУ – джерело

Генеральна прокуратура почала розслідувати можливе ухилення від сплати податків 6 депутатами Верховної Ради.

Про це у п'ятницю пишуть Українські новини, з посиланням на джерело в Генпрокуратурі.

Згідно із інформацією цими нардепами є Нестор Шуфрич з "Опозиційного блоку", Руслан Демчак з БПП, Геннадій Бобов з групи "Партія "Відродження" і позафракційні Олександр Супруненко і В'ячеслав Константиновський.

За словами джерела, дані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом можливого ухилення від сплати податків.

Як відомо, Генеральна прокуратура знайшла адміністративні правопорушення в електронних деклараціях 53 народних депутатів.