Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В результаті стрілянини в нічному клубі в Стамбулі загинули 35 людей

Неділя, 1 січня 2017, 01:38
В результаті стрілянини в нічному клубі в Стамбулі загинули 35 людей

В результаті атаки в нічному клубі в Стамбулі загинуло 35 осіб, 40 отримали поранення.

Про це повідомив губернатор міста Васіп Шахін, передає Hurriyet.

За даними Шахіна, нападник був один, біля входу в клуб, що розташований на березі Босфору, він застрелив офіцера поліції і одного перехожого, після цього зайшов всередину і почав стрілянину з автомата Калашникова.

Він назвав подію терористичною атакою, не сказавши, хто може за цим стояти.

На відео, що з’явилося у мережі, видно особу, яка рухаючись до входу у клуб здійснює кілька пострілів і заходить всередину.

Як повідомлялося,за даними місцевих ЗМІ, двоє невідомих в костюмах Санта Клаусів відкрили хаотичну стрілянину в нічному клубі в Стамбулі. У клубі перебувало кілька сотень людей. 

Нагадаємо, 31 грудня в Анкарі в ході спецоперації турецької поліції були затримані вісім осіб за підозрою у підготовці теракту в новорічну ніч.

Раніше в результаті вибухів, що сталися 10 грудня в районі Бешикташ міста Стамбул, загинуло понад 40 осіб, серед загиблих - 30 співробітників правоохоронних органів. 17 грудня у місті Кайсері стався вибух поблизу місцевого університету, в результаті якого 13 людей загинули та 55 отримали поранення.

Теми: Туреччинатероризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Туреччина
Туреччина і Саудівська Аравія підключились до повернення українських дітей з РФ - FT
Зеленський пропонує Туреччині й ООН продовжити роботу "зернового коридору" без РФ
Ердоган відреагував на вихід РФ із "зернової угоди": планує поговорити з Путіним
Останні новини
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
Усі новини...
Реклама: