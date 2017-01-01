В результаті стрілянини в нічному клубі в Стамбулі загинули 35 людей

В результаті атаки в нічному клубі в Стамбулі загинуло 35 осіб, 40 отримали поранення.

Про це повідомив губернатор міста Васіп Шахін, передає Hurriyet.

За даними Шахіна, нападник був один, біля входу в клуб, що розташований на березі Босфору, він застрелив офіцера поліції і одного перехожого, після цього зайшов всередину і почав стрілянину з автомата Калашникова.

Він назвав подію терористичною атакою, не сказавши, хто може за цим стояти.

На відео, що з’явилося у мережі, видно особу, яка рухаючись до входу у клуб здійснює кілька пострілів і заходить всередину.

Як повідомлялося,за даними місцевих ЗМІ, двоє невідомих в костюмах Санта Клаусів відкрили хаотичну стрілянину в нічному клубі в Стамбулі. У клубі перебувало кілька сотень людей.

Нагадаємо, 31 грудня в Анкарі в ході спецоперації турецької поліції були затримані вісім осіб за підозрою у підготовці теракту в новорічну ніч.

Раніше в результаті вибухів, що сталися 10 грудня в районі Бешикташ міста Стамбул, загинуло понад 40 осіб, серед загиблих - 30 співробітників правоохоронних органів. 17 грудня у місті Кайсері стався вибух поблизу місцевого університету, в результаті якого 13 людей загинули та 55 отримали поранення.