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Теракт у Стамбулі: 39 жертв, з них 16 іноземці

Неділя, 1 січня 2017, 06:33
Теракт у Стамбулі: 39 жертв, з них 16 іноземці

В результаті нападу терориста на стамбульський нічний клуб загинули 39 людей, 69 госпіталізовані.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини, повідомляє Aljazeera.

Серед загиблих в теракті в нічному клубі в Стамбулі - 16 іноземців, додав міністр.

У той же час, як повідомила The Guardian, посилаючись на уряд країни,  терорист був ліквідований.

Раніше мер міста Васіп Шахін, повідомив, що нападник був один, біля входу в клуб, що розташований на березі Босфору, він застрелив офіцера поліції і одного перехожого, після цього увійшов всередину і почав стрілянину з автомата Калашникова. У клубі перебувало кілька сотень людей.

Раніше місцеві ЗМІ повідомили, що нападників було двоє і вони були одягнені в костюми Санта Клаусів.

Нагадаємо, 31 грудня в Анкарі в ході спецоперації турецької поліції були затримані вісім осіб за підозрою у підготовці теракту в новорічну ніч.

Раніше в результаті вибухів, що сталися 10 грудня в районі Бешикташ міста Стамбул, загинуло понад 40 осіб, серед загиблих - 30 співробітників правоохоронних органів. 17 грудня у місті Кайсері стався вибух поблизу місцевого університету, в результаті якого 13 людей загинули та 55 отримали поранення.

Теми: Туреччинатероризм
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