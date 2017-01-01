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Напад на Пашинського розслідують як хуліганство

Неділя, 1 січня 2017, 16:15
Напад на Пашинського розслідують як хуліганство

Поліція розслідує напад на народного депутата від "Народного фронту" Сергія Пашинського за статтею "хуліганські дії".

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив речник поліції в Київській області Микола Жукович.

"Зараз кваліфікація йде – це ст. 296 КК "Хуліганські дії". Поки що за цією статтею ми з'ясовуємо, що там відбувалося. З місця подій ми вилучили дві гільзи", - заявив Жукович.

Він також повідомив, що Пашинський стріляв у нападника з зареєстрованої зброї.

Речник обласної поліції також повідомив, що нападник перебуває в лікарні, де йому надається медична допомога.

Як повідомлялося, раніше Пашинський заявив, що інцидент стався 31 грудня увечері після того, як вони з дружиною ледь не в’їхали в авто з вимкнутими габаритами посеред неосвітленої дороги у лісі.

"Наше прохання хоча б ввімкнути аварійку несподівано дуже розлютило одного з чоловіків поряд з машиною, як виявилося, дуже нетверезого. Він кинувся на мене з пляшкою у руці та погрозами вбити нас. Я мав пістолет, зробив попереджувальний постріл у повітря. Нападника це не зупинило, він сильно вдарив мене пляшкою по голові, я впав на землю. Мені вдалося зупинити кривдника, лише коли лежачи вистрілив йому у ногу", - розповів Пашинський.

У Нацполіції повідомили, що нападником був 38-річний житель Васильківщини, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за завдання легких тілесних ушкоджень.

Українська правда

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Теми: Пашинськийполіція
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