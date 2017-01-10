Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

КМДА: За добу з вулиць Києва вивезено 2 тис тонн снігу

Вівторок, 10 січня 2017, 00:47

За останню добу з вулиць Києва комунальники вивезли майже 2 тисячі тонни снігу.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"Активно виконувалися роботи з вивезення снігу з вулично-дорожньої мережі міста. Так, упродовж доби вивезено майже 2000 тисячі тонн снігу", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що підприємства комунальної корпорації "Київавтодор" працюють в цілодобовому режимі.

9 січня в столиці сніг прибирали 59 бригад, до складу яких входять 389 осіб і 264 одиниці техніки.

Теми: Київ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Київ
Президент Південної Кореї з неоголошеним візитом прибув до Києва
З третього поверху будинку під Києвом випала 4-річна дівчинка
Пасажир автівки, що в’їхала в колонку АЗС у Києві, помер у лікарні
Останні новини
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
Усі новини...
Реклама: