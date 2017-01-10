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Сенатори США представлять проект по "всеосяжним" санкціям проти РФ

Вівторок, 10 січня 2017, 01:32
Сенатори США представлять проект по всеосяжним санкціям проти РФ

Сенатори США збираються представити законопроект щодо введення "всеосяжних" санкцій щодо Росії за її спроби вплинути на вибори в США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Про цей намір заявили сенатор-республіканець Джон Маккейн і сенатори-демократи Бен Кардін і Роберт Менендес.

Як відомо, раніше була оприлюднена спільна доповідь спецслужб США, в якій вони погодилися, що Путін причетний до спроб змінити результат виборів в США.

Після цього обраний президент США Дональд Трамп офіційно визнав причетність Росії до кібератак в США.

Теми: СШАРосіясанкції
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