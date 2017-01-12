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Мартиненко заявляє, що суд зобов'язав НАБУ закрити справу проти нього

Четвер, 12 січня 2017, 09:53

Колишній народний депутат фракції "Народний фронт" Микола Мартиненко заявляє, що Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро прийняти рішення про закриття провадження, в якому він фігурує.

Про це повідомляють "Українські новини", посилаючись на прес-службу Мартиненка.

"11 січня Солом'янський районний суд Києва розглянув скаргу Петра Бойка – адвоката Мартиненка – і зобов'язав НАБУ протягом 10 днів прийняти процесуальне рішення про закриття кримінального провадження №52015000000000009 від 11.12.2015 щодо Мартиненка", – повідомляє прес-служба.

Відзначається, що рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає.

У прес-службі суду підтвердили, що 11 січня розглядалася скарга адвоката Мартиненка.

Суд визнав протиправною бездіяльність одного з детективів НАБУ щодо своєчасного розгляду клопотання адвоката Мартиненка, а також щодо своєчасного закриття провадження щодо колишнього депутата.

"...Зобов'язане процесуальна особа боку звинувачення – детектива НАБУ і/або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – розглянути клопотання адвоката Мартиненка і протягом 10 днів з моменту проголошення ухвали слідчого судді прийняти рішення за результатами його розгляду з урахуванням висновків і встановлених фактів, викладених в мотивувальній частині", – процитували в прес-службі рішення суду.

Мотивувальну частину рішення суду буде оголошено 16 січня о 15.30.

Раніше директор НАБУ Артем Ситник заявив, що його відомство готується найближчим часом винести остаточне рішення в кримінальному провадженні, де фігурує колишній народний депутат фракції "Народний фронт" Микола Мартиненко.

У той же час Ситник підкреслив, що "прогнозувати рішення судів дуже важко".

Національне антикорупційне бюро веде розслідування за фактом отримання хабарів на суму 30 мільйонів франків при закупівлі НАЕК "Енергоатом" обладнання у чеського акціонерного товариства "Skoda JS".

Детально про справу Мартиненка читайте тут.

"Українська правда" у Threads

Теми: МартиненкоНАБУсуд
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