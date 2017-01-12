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Кримським мусульманам з "Хізб-ут Тахрір" інкримінують "захоплення влади в Росії"

Четвер, 12 січня 2017, 14:22

Кримчанам, фігурантам справи "Хізб-ут Тахрір", закидають "насильницьке захоплення влади в Росії".

Про це на своїй сторінці в facebook написав адвокат Ємиль Курбендінов.

"Насильницьке захоплення влади в Росії" (ст. 278 КК РФ) - саме цю статтю, з завтрашнього дня почнуть ставити всім кримським татарам мусульманам, яких звинувачують щодо участі у Хізб-ут Тахрір. На додачу до ст. 205.5, додадуть ст.278 КК, яка передбачає від 12 до 20 років позбавлення свободи!", - написав адвокат.

"Звинуватили ті, хто в лютому 2014 р., в масках і зі снайперськими гвинтівками, з ночі, розташувалися в адміністративних будівлях Криму, ті хто на "тиграх", БТРах та інших "ах" в'їхали на півострів і потім оголосили про те, що ми тепер живемо в іншій країні", - обурений Курбендінов.

У справі "Хізб ут-Тахрір" проходять кримські мусульмани.

Представники міжнародної ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню у Росії.

Верховний суд Росії заборонив "Хізб ут-Тахрір" в 2003 році, включивши в список 15 об'єднань, названих "терористичними".

Координатор об'єднання "Кримська солідарність" Абдурешит Джеппаров повідомив, що кримські політв'язні, обвинувачені у справі Хізб ут-Тахрір", піддаються активному моральному та фізичному тиску з боку співробітників ФСБ.

Українська правда

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Теми: Крим
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