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"Українське радіо" мовитиме на окупований Донбас

П'ятниця, 13 січня 2017, 04:19
Українське радіо мовитиме на окупований Донбас

Національна рада видала дозвіл на мовлення на території проведення АТО Національній телекомпанії України, що розповсюджуватиме передачі першої програми "Українського радіо".

Про це повідомляє прес-служба Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

За словами члена Національної ради Сергія Костинського, теоретичні розрахунки показують, що при потужності 50 кВт у денний час мовленням "Українського радіо" будуть охоплені підконтрольні території – Костянтинівка, Краматорськ, Димитрів, Артемівськ, Лисичанськ, і більша частина окупованих територій, у тому числі міста Донецьк, Горлівка, Макіївка, Торецьк, Шахтарськ, Торез, Єнакієве, Дебальцеве, Брянка, Алчевськ. У нічний час покриття сигналом буде значно кращим - він охопить усі окуповані райони Донецької і Луганської областей.

"Таким чином, мешканці підконтрольних та окупованих територій зможуть слухати інформаційні програми "Українського радіо", а також передачі, створені спільно з  "Голосом Донбасу", "Радіо Свобода", які адаптовані для мешканців окупованих районів Донецької і Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

Нині, повідомив Сергій Костинський, ведуться роботи Концерном РРТ щодо зміни конструкції антени, яка передаватиме сигнал, вирішується питання із передавачем. За приблизними розрахунками, технічно запустити мовлення можна буде за три місяці.

 

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасНацрадаЗМІ
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