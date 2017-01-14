Авдіївка скоро буде з водою: ДФС відновила роботу
Субота, 14 січня 2017, 15:59
Донецька фільтрувальна станція в суботу відновила роботу.
Як повідомляє офіційний сайт ДФС, робота була відновлена о 13:00.
"Імовірно після 16.00 питна вода надійде споживачам Авдіївки, частково Донецька і Ясинуватої, Верхньоторецька, Василівки, Червоного Партизана, Крутої Балки", - йдеться в повідомленні.
Увечері 11 січня бойовики обстріляли Авдіївку з важкого озброєння, в результаті чого була перебита одна лінія електропередач і знеструмлена Донецька фільтрувальна станція.
У грудні в результаті обстрілу бойовиків ДФС була знеструмлена двічі.
Українська правда