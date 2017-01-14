Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Авдіївка скоро буде з водою: ДФС відновила роботу

Субота, 14 січня 2017, 15:59

Донецька фільтрувальна станція в суботу відновила роботу.

Як повідомляє офіційний сайт ДФС, робота була відновлена о 13:00.

"Імовірно після 16.00 питна вода надійде споживачам Авдіївки, частково Донецька і Ясинуватої, Верхньоторецька, Василівки, Червоного Партизана, Крутої Балки", - йдеться в повідомленні.

Увечері 11 січня бойовики обстріляли Авдіївку з важкого озброєння, в результаті чого була перебита одна лінія електропередач і знеструмлена Донецька фільтрувальна станція.

У грудні в результаті обстрілу бойовиків ДФС була знеструмлена двічі.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Донбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
19:40
Ощадбанк профінансує ще 500 бізнесів за підтримки уряду Німеччини
19:40
США провели вже 2 раунди переговорів з Україною про безпекові зобов’язання – посол
Усі новини...
Реклама: