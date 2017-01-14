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АТО: бойовики стріляють в усіх напрямках, серед військових є жертви і поранені

Субота, 14 січня 2017, 17:58

У суботу бойовики ОРДЛО продовжили обстріли на усіх напрямках, станом на 18:00 зафіксовано 28 обстрілів, один український військовий загинув, двоє зазнали поранень.

Про це ввечері 14 січня повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін. 

На Маріупольському напрямку бойовики обстріляли Широкине та Водяне з мінометів, з гранатометів та стрілецької зброї - Гнутове, Талаківку, Широкине, Павлопіль та Старогнатівку, з БМП бойовики стріляли по Новомихайлівці. 

У напрямку Донецька бойовики обстріляли Кам'янку, Миронівське, Зайцеве та Авдіївку з мінометів, з гранатометів та стрілецької зброї - Майорськ, Зайцеве, Авдіївку, Новгородське, з БМП - Троїцьке. 

На Луганському напрямку з мінометів було обстріляно Новозванівку, з протитанкових ракетних комплексів - Кримське та Новоолександрівку. 

Українська правда 

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Теми: АТОДонбас
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