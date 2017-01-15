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Переговори про зустріч Путіна і Трампа не ведуться - Пєсков

Неділя, 15 січня 2017, 15:40

Переговори про можливу зустріч президента Росії Володимира Путіна і обраного президента США Дональда Трампа поки не ведуться.

Про це заявив у неділю РИА Новости прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков.

"Поки ніяких переговорів про зустріч немає", - сказав Пєсков.

Раніше британське видання Sunday Times повідомило, що обраний президент США має намір здійснити свій перший візит до Ісландії і зустрітися там з Володимиром Путіним.

Про це британським чиновникам нібито повідомила перехідна команда Трампа. Крім цього, Sunday Times повідомила, що джерела видання нібито обговорювали ці плани в російському посольстві в Лондоні і розповіли, що Москва планує погодитися на проведення саміту.

Агентство повідомляє, що посольство Росії в Великобританії назвало ці повідомлення "нісенітницею" і "спробою британців підірвати президентство Дональда Трампа".

Представники обраного президента США також спростували повідомлення британського видання, назвавши її "стовідсотковою брехнею".

Тридцять років тому в ісландській столиці Рейк'явіку пройшли переговори між генсеком ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Під час цього саміту Москва і Вашингтон зробили важливий крок до припинення холодної війни і заклали основи для скорочення стратегічних озброєнь.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінТрампЗМІ
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