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АТО: Бойовики били з важких мінометів, 1 військовий поранений

Понеділок, 16 січня 2017, 05:25

За минулу добу бойовики в зоні проведення АТО 60 разів відкривали вогонь, один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.

На Маріупольському напрямку з 122 мм артилерії бойовики обстрілювали Гнутове. З мінометів різних калібрів сепаратисти били по Павлопілю, Красногорівці і Широкиному. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - по Павлопілю, Гнутовому, Широкиному і Красногорівці. Також по Широкиному і Мар'їнці вогонь вів снайпер.

На Луганському напрямку з 120 і 82 мм мінометів бойовики обстрілювали Новозванівку і Троїцьке. По Новозванівці також били з гранатометів і стрілецької зброї, а з протитанкових ракетних комплексів сепаратисти обстріляли Золоте, Станицю Луганську і Новоолександрівку.

На Донецькому напрямку з 152 мм артилерії бойовики обстріляли Авдіївку. З мінометів різних калібрів - Новгородське, Доломітне, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Зайцеве, Новгородське, Авдіївку і Верхньоторецьке.

Теми: АТОДонбас
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