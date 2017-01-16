В Киргизії назвали ймовірну причину падіння Boeing 747

Причиною катастрофи поблизу аеропорту Бішкека вантажного літака Boeing 747 могла стати помилка пілотів.

Про це заявив перший віце-прем'єр киргизького уряду Мухамметкалий Абулгазі, передає російське агентство "РИА Новости".

"Ми поки не можемо назвати причину НП, за попередніми даними, це могла бути помилка пілотів. Однак ця інформація не остаточна", - сказав він.

При цьому, за його словами, екіпаж літака, що складався з чотирьох осіб, був досвідченим і добре знайомий з умовами бішкекського аеропорту Манас.

"Всі деталі справи стануть відомі після завершення розслідування", - сказав перший віце-прем'єр.

Він також вважає, що погодні умови в момент авіакатастрофи в Манасі були "нормальними", за минулу ніч в ньому зробили зліт і посадку 11 літаків.

Як відомо, у понеділок вантажний Boeing 747 компанії Turkish Airlines рейсом Гонконг-Бішкек впав біля аеропорту киргизької столиці.

В результаті катастрофи, за офіційною інформацією, загинули 37 осіб, включаючи членів екіпажу, поранено 11 людей.

Літак впав на житлові будинки, в результаті 15 будинків повністю зруйновано, 32 пошкоджено.