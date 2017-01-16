Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нацрада зацікавилась трансляцією російських військових по СТБ

Понеділок, 16 січня 2017, 12:22

Національна рада 19 січня в четвер розгляне питання трансляції на "СТБ" передачі "Битва екстрасенсів" з російськими військовими.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Нацради.

"Щодо факту трансляції зазначеної передачі відповідним підрозділам регуляторного органу було дано доручення провести моніторинг та запис програми, щоби ці матеріали розглянути на засіданні", - сказано у повідомленні.

"Ефір телеканалу "СТБ" записано. На трансляцію цієї передачі також активно відреагувала глядацька аудиторія і медіа-спільнота, висловлюючи своє обурення та закликаючи регуляторний орган до адекватного реагування", - повідомили в Нацраді.

Як відомо, увечері 15 січня телеканал СТБ транслював шоу "Битва екстрасенсів" за участю російського військового, який "служив" в Україні.

Участь в шоу взяли 6 чоловіків, одягнених в камуфляж. Один з них заявив, що "нещодавно служив на Україні", де над ним "знущалися, змушували могилу собі копати".

16 січня голова правління ЗАТ "Міжнародний Медіа Центр - СТБ" Володимир Бородянський вибачився за показ цього ефіру програми "Битва екстрасенсів" і пообіцяв, що співробітників, які допустили вихід програми в ефір, - звільнять.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
ЗМІ
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
У жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн
Останні новини
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
21:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
Усі новини...
Реклама: