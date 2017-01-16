Нацрада зацікавилась трансляцією російських військових по СТБ

Національна рада 19 січня в четвер розгляне питання трансляції на "СТБ" передачі "Битва екстрасенсів" з російськими військовими.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Нацради.

"Щодо факту трансляції зазначеної передачі відповідним підрозділам регуляторного органу було дано доручення провести моніторинг та запис програми, щоби ці матеріали розглянути на засіданні", - сказано у повідомленні.

"Ефір телеканалу "СТБ" записано. На трансляцію цієї передачі також активно відреагувала глядацька аудиторія і медіа-спільнота, висловлюючи своє обурення та закликаючи регуляторний орган до адекватного реагування", - повідомили в Нацраді.

Як відомо, увечері 15 січня телеканал СТБ транслював шоу "Битва екстрасенсів" за участю російського військового, який "служив" в Україні.

Участь в шоу взяли 6 чоловіків, одягнених в камуфляж. Один з них заявив, що "нещодавно служив на Україні", де над ним "знущалися, змушували могилу собі копати".

16 січня голова правління ЗАТ "Міжнародний Медіа Центр - СТБ" Володимир Бородянський вибачився за показ цього ефіру програми "Битва екстрасенсів" і пообіцяв, що співробітників, які допустили вихід програми в ефір, - звільнять.

Українська правда