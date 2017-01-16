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Парубій попередив, що депутати і апарат ВР можуть лишитися без зарплати

Понеділок, 16 січня 2017, 12:24

Цього пленарного тижня Верховна Рада планує ухвалити власний кошторис на 2017 рік.

Про це 16 січня повідомив голова Верховної Ради Андрій Парубій на засіданні Погоджувальної ради керівників депутатських фракцій і парламентських комітетів.

"Кошторис ВР – це не тільки розмір зарплат, це фактично законний спосіб їх виплачувати. Я прошу щоб по фракціях пройшли обговорення, ми можемо коригувати розмір. Але якщо ми не приймемо рішення про кошторис, у нас зникають будь-які законні підстави для виплати не тільки депутатам, а й апарату",  – сказав Андрій Парубій.

Водночас власні джерела УП у Верховній Раді повідомили,  що депутатські зарплати підвищувати не планують.

"Кошторис Верховної Ради мають виносити в зал на цьому тижні. Щоб уникнути скандалів, депутатські зарплати і премії планують залишити на нинішньому рівні", - зазначив співрозмовник.

Як відомо, Верховна Рада проголосувала за збільшення посадових окладів народних депутатів.

Відповідна норма міститься в ухваленому  Радою проекті постанови №5000-П "Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік".

Планувалося, що заробітна плата народного депутата становитиме 25 "мінімалок", що  дорівнює 36 тисяч 250 гривень. Сьогодні зарплата нардепа складає 17 тисяч 650 гривень.

Українська правда

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