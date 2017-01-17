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Шкіряк: Більшість причетних до "гангстерських розборок" в Олевську затримали

Вівторок, 17 січня 2017, 19:40

Співробітники Національної поліції затримали більшість причетних до стрілянини в Олевську Житомирської області.

Як повідомив DT.UA радник глави МВС Зорян Шкіряк, правоохоронцям вдалося ідентифікувати всіх учасників конфлікту.

"Встановлені особи всіх учасників інциденту, більшість з яких - затримані. Вилучено частину зброї. Проводяться оперативно-слідчі заходи із встановлення місцезнаходження інших причетних. Також проводяться всі необхідні експертизи, у тому числі балістична, експертиза ДНК для встановлення безпосередніх учасників інциденту", - уточнив Шкіряк.

Він нагадав, що стрілянина біля одного з нічних закладів Олевська сталася внаслідок "кримінальних розборок" між місцевими жителями і приїжджими зі Львівщини.

"Конфлікт між двома групами осіб виник на побутовому ґрунті, але не виключено, що обидва угруповання мали відношення до незаконного видобутку бурштину", - уточнив радник міністра.

За його словами, ситуація знаходиться на контролі у керівника ГУ Нацполіції у Житомирській області В'ячеслава Печененко.

Обстановку в місті стабілізована, місцеві правоохоронні структури посилені додатковими підрозділами Нацполиции і Нацгвардії.

Злочини кваліфіковані за ч. 3 ст. 15 (замах на злочин), ч 2 ст 115 (умисне вбивство) і ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Як відомо, в ніч на 16 січня Олевську Житомирської області сталася збройна сутичка між кількома десятками людей – жителями Олевського району та львів'янами.

В результаті стрілянини одну людину вбили, шестеро отримали поранення. За однією з версій, причиною стрілянини міг стати побутовий конфлікт. За іншою – це були кримінальні розборки, пов'язані з незаконним видобутком бурштину.

Теми: Житомирбурштинполіція
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