Прокуратура: РФ дала громадянство 10 "беркутівцям"

Росія дала громадянство колишньому командиру спецроти спецпідрозділу "Беркут" Дмитру Садовнику і 9 колишнім бійцям спецроти, обвинуваченим у розстрілі 48 активістів євромайдана на вулиці Інститутській в Києві в лютому 2014 року.

Про це прокурор Роман Псюк 17 заявив січня під час розгляду Святошинським райсудом Києва справи за обвинуваченням колишніх співробітників "Беркута" в розстрілі активістів євромайдана, передають Українські Новини.

Зокрема Псюк попросив суд присяжних взяти до уваги і досліджувати відповідь Росії на запит Генеральної прокуратури України.

"У нас є відповіді Генеральної прокуратури РФ з підписами заступників генпрокурора РФ, згідно з якими 10 осіб, їхні прізвища вказані в обвинувальному акті - це бійці спецроти"Беркута", які вже отримали громадянство Російської Федерації і і, за нашими даними, переховуються саме на території Росії" , - повідомив прокурор.

За словами Псюка, Росія надала Садовнику громадянство в грудні 2014 року, а дев'яти колишнім "беркутівцям" - в квітні 2014 року, 2014 вересні, квітні 2015 і в січні 2015.

Двом колишнім "беркутівцям" Росія надала тимчасовий притулок як біженцям.

Суд долучив ці матеріали до справи.

Як відомо, в Святошинському суді розглядається справа щодо колишніх співробітників "Беркута" Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і Олега Янишевського

Суд продовжив арешт Аброськіна, Зінченка, Маринченка, Тамтури і Янишевського до 17 березня.