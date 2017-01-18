Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура: РФ дала громадянство 10 "беркутівцям"

Середа, 18 січня 2017, 07:29
Прокуратура: РФ дала громадянство 10 беркутівцям

Росія дала громадянство колишньому командиру спецроти спецпідрозділу "Беркут" Дмитру Садовнику і 9 колишнім бійцям спецроти, обвинуваченим у розстрілі 48 активістів євромайдана на вулиці Інститутській в Києві в лютому 2014 року.

Про це прокурор Роман Псюк 17 заявив січня під час розгляду Святошинським райсудом Києва справи за обвинуваченням колишніх співробітників "Беркута" в розстрілі активістів євромайдана, передають Українські Новини.

Зокрема Псюк попросив суд присяжних взяти до уваги і досліджувати відповідь Росії на запит Генеральної прокуратури України.

"У нас є відповіді Генеральної прокуратури РФ з підписами заступників генпрокурора РФ, згідно з якими 10 осіб, їхні прізвища вказані в обвинувальному акті - це бійці спецроти"Беркута", які вже отримали громадянство Російської Федерації і і, за нашими даними, переховуються саме на території Росії" , - повідомив прокурор.

За словами Псюка, Росія надала Садовнику громадянство в грудні 2014 року, а дев'яти колишнім "беркутівцям" - в квітні 2014 року, 2014 вересні, квітні 2015 і в січні 2015.

Двом колишнім "беркутівцям" Росія надала тимчасовий притулок як біженцям.

Суд долучив ці матеріали до справи.

Як відомо, в Святошинському суді розглядається справа щодо колишніх співробітників "Беркута" Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури і Олега Янишевського

Суд продовжив арешт Аброськіна, Зінченка, Маринченка, Тамтури і Янишевського до 17 березня.

"Українська правда" у Threads

Теми: МайданРосіяБеркут
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
Майдан
Справи Майдану: в Україні заочно судитимуть ексглаву МВС Захарченка
Справи Майдану: з України втік обвинувачений у вбивстві журналіста Сергієнка
Маск назвав Революцію гідності "переворотом", в ОП порадили не читати російських газет
Останні новини
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
21:41
З півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
20:24
В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС
20:17
ДПСУ: Прикордонники можуть вимагати в чоловіків документи з ТЦК про відстрочку
20:07
ФОТОНа аукціоні в Англії продадуть сценарії епізодів "Друзів" про весілля Роса
20:01
Уряд виділив ще 2,5 мільярда для Міноборони на зведення укріплень
19:41
Українські ракетні війська за добу вразили 12 цілей ворога – Генштаб
Усі новини...
Реклама: